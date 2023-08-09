Данія продовжить посилені заходи на кордонах через спалення Корану

Данія продовжить посилення прикордонного контролю через нещодавні спалення Корану в країні до 17 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство юстиції країни.

Данська поліція поінформувала міністерство, що за рекомендацією Служби безпеки та розвідки (PET) вона вважає за необхідне продовжити тимчасово посилені заходи на внутрішніх кордонах Данії.

Зазначають, що вибірковий прикордонний контроль продовжуватиметься на в'їзді зі Швеції, а прикордонний контроль у напрямку Німеччини протягом цього періоду посилять.

За словами міністра юстиції Петера Хуммельгора, "влада оцінила необхідність збереження тимчасово посилених зусиль на кордонах", адже "нещодавні спалення Корану впливають на поточні загрози".

Данія посилила прикордонний контроль через нещодавні спалення Корану в країні наприкінці минулого тижня.

Перед цим в уряді Данії заявили, що вивчать законні способи заборонити акції зі спаленням Корану чи інших священних книг.

Раніше дві акції зі спаленням Корану відбулись у Швеції і Данії – паралельно з тим, як лідери 57 держав-членів Організації ісламської співпраці обговорювали, як їм реагувати на цю ситуацію.