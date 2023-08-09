Дания продолжит усиленные меры на границах из-за сожжения Корана

Дания продолжит усиление пограничного контроля из-за недавнего сожжения Корана в стране до 17 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство юстиции страны.

Датская полиция проинформировала министерство, что по рекомендации Службы безопасности и разведки (PET) она считает необходимым продолжить временно усиленные меры на внутренних границах Дании.

Отмечается, что выборочный пограничный контроль будет продолжаться на въезде из Швеции, а пограничный контроль в направлении Германии в течение этого периода усилят.

По словам министра юстиции Петера Хуммельгора, "власти оценили необходимость сохранения временно усиленных усилий на границах", ведь "недавние сожжения Корана влияют на текущие угрозы".

Дания усилила пограничный контроль из-за недавних сожжения Корана в стране в конце прошлой недели.

Перед этим в правительстве Дании заявили, что изучат законные способы запретить акции с сожжением Корана или других священных книг.

Ранее две акции с сожжением Корана состоялись в Швеции и Дании – параллельно с тем, как лидеры 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества обсуждали, как им реагировать на эту ситуацию.