Грецію попередили про ризик епідемії через велику кількість загиблих тварин після повені

Грецькі органи охорони здоров'я попередили про високий ризик спалаху епідемії через велику кількість загиблих тварин внаслідок повені, яка вирувала в центральній країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Водночас у грецькому Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що наразі немає жодних ознак поширення захворюваності.

"Якщо ви відчуваєте проблеми зі шлунком або у вас підвищена температура, негайно зверніться до лікаря", – заявила заступниця міністра охорони здоров'я Іріні Агапідакі.

На тлі ризиків після повені мешканцям портового міста Волос з населенням 150 тисяч осіб було наказано пити лише бутильовану воду і кип'ятити водопровідну воду перед побутовим використанням.

Раніше стало відомо, що внаслідок шторму "Даніель" у Греції загинули понад 200 тисяч тварин.

Нагадаємо, центральні райони Греції минулого тижня постраждали від катастрофічної повені, викликаної штормом "Даніель", кількість підтверджених смертей досягла 15.

Прокурор вищого кримінального суду Греції наказав провести розслідування причин повеней.