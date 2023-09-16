Грецию предупредили о риске эпидемии из-за большого количества погибших животных после наводнения

Греческие органы здравоохранения предупредили о высоком риске вспышки эпидемии из-за большого количества погибших животных в результате наводнения, которое бушевало в центральной стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В то же время в греческом Министерстве здравоохранения отметили, что пока нет никаких признаков распространения заболеваемости.

"Если вы чувствуете проблемы с желудком или у вас повышенная температура, немедленно обратитесь к врачу", – заявила заместитель министра здравоохранения Ирини Агапидаки.

На фоне рисков после наводнения жителям портового города Волос с населением 150 тысяч человек было предписано пить только бутилированную воду и кипятить водопроводную воду перед бытовым использованием.

Ранее стало известно, что в Греции в результате шторма "Даниэль" погибли более 200 тысяч животных.

Напомним, центральные районы Греции на прошлой неделе пострадали от катастрофического наводнения, вызванные штормом "Даниэль", количество подтвержденных смертей достигло 15.

Прокурор высшего уголовного суда Греции приказал провести расследование причин наводнений.