Премьер Италии о наплыве мигрантов: На карту поставлено будущее Европы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони попросила партнеров по ЕС о помощи из-за обострения ситуации с наплывом мигрантов, в частности на остров Лампедуза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время их визита на Лампедузу, сообщает AFP.

Глава правительства призвала партнеров по Евросоюзу делать больше в том, чтобы противостоять вызову миграционного кризиса. По ее словам, Италия делает все возможное.

"На карту поставлено будущее, которого Европа хочет для себя, потому что будущее Европы зависит от ее способности противостоять серьезным вызовам", – подчеркнула Мелони.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.

План Еврокомиссии заключается прежде всего в усилении сотрудничества Италии и агентств Евросоюза по вопросам убежища и защиты границ для принятия, регистрации и расселения прибывших мигрантов. ЕС также будет поощрять переселение мигрантов с Лампедузы в другие государства-члены.

Перед этим Мелони пообещала принять "чрезвычайные меры" для борьбы с наплывом мигрантов, в том числе снова призвать к морской блокаде Северной Африки.

На Лапмедузе сейчас фиксируют обострение ситуации с мигрантами. Власти острова попросили о помощи Рим и Брюссель после прибытия тысяч мигрантов.

Лампедуза расположена в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.