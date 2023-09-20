Парламент Іспанії провів засідання кількома мовами попри протести ультраправих

У вівторок парламент Іспанії дозволив використання трьох мов національних меншин після того, як прем'єр-міністр Педро Санчес пішов на поступку каталонським сепаратистам.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DW.

За це рішення проголосували 176 депутатів, тоді як 169 виступили проти, ще двоє утрималися.

Член Соціалістичної партії Санчеса (PSOE) спочатку виступив у парламенті галісійською мовою, але його перервала лідерка парламентської групи ультраправої партії Vox Марія Хосе Мілья, яка виступила проти використання цієї мови.

Спікер зробив Мільї зауваження, після чого всі 33 депутати від Vox покинули залу на знак протесту, залишивши свої навушники для перекладу на стільці прем'єра, який зараз перебуває на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Ми не хочемо бути співучасниками розпаду нашого співіснування", – заявила Мілья.

Vox виступає проти існуючої в Іспанії системи децентралізації регіональних повноважень і закликає до проведення національного референдуму, який би заборонив сепаратистські партії.

"Це історичний день... Нарешті права носіїв каталонської мови поважають", – заявила депутат від каталонської сепаратистської партії Junts per Catalunya Міріам Ногерас.

Цим рішенням прем'єр Педро Санчес намагається заручитися підтримкою регіональних партій – двох каталонських, двох баскських і однієї галісійської – для продовження свого мандата ще на чотири роки.

Раніше Санчес раніше відхилив прохання очільника правої Народної партії, яка перемогла на останніх парламентських виборах, Альберто Нуньєса Фейхоо підтримати його під час голосування за формування уряду.

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