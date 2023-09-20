Парламент Испании провел заседание на нескольких языках, несмотря на протесты ультраправых.

Во вторник парламент Испании разрешил использование трех языков национальных меньшинств после того, как премьер-министр Педро Санчес пошел на уступку каталонским сепаратистам.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DW.

За это решение проголосовали 176 депутатов, тогда как 169 выступили против, еще двое воздержались.

Член Социалистической партии Санчеса (PSOE) сначала выступил в парламенте на галисийском языке, но его прервала лидер парламентской группы ультраправой партии Vox Мария Хосе Милья, которая выступила против использования этого языка.

Спикер сделал Милье замечание, после чего все 33 депутата от Vox покинули зал в знак протеста, оставив свои наушники для перевода на стуле премьера, который сейчас находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Мы не хотим быть соучастниками распада нашего сосуществования", – заявила Милья.

Vox выступает против существующей в Испании системы децентрализации региональных полномочий и призывает к проведению национального референдума, который бы запретил сепаратистские партии.

"Это исторический день... Наконец права носителей каталонского языка уважают", – заявила депутат от каталонской сепаратистской партии Junts per Catalunya Мириам Ногерас.

Этим решением премьер Педро Санчес пытается заручиться поддержкой региональных партий – двух каталонских, двух баскских и одной галисийской – для продления своего мандата еще на четыре года.

Ранее Санчес ранее отклонил просьбу главы правой Народной партии, которая победила на последних парламентских выборах, Альберто Нуньеса Фейхоо поддержать его во время голосования за формирование правительства.

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