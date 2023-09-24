В Іспанії 40 тисяч людей вийшли на марш проти амністії каталонських сепаратистів

Десятки тисяч іспанців протестували у неділю в Мадриді проти можливих планів виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчеса амністувати каталонських сепаратистів, щоб зберегти свою посаду після виборів, на яких він не зміг перемогти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На марш до столиці з усієї Іспанії приїхали прихильники опозиційної консервативної Народної партії (PP), які під час ходи розмахували іспанськими прапорами. За оцінками влади, чисельність натовпу становила 40 тисяч осіб.

Reuters

Соціалістичная партія Санчеса (PSOE) посіла друге місце на виборах у липні може залишитися на посаді, якщо заручиться підтримкою колишнього лідера Каталонії у вигнанні Карлеса Пучдемона, чия партія Junts per Catalunya контролює сім місць у парламенті.

Пучдемон, якого розшукують в Іспанії за спробу відокремлення регіону, зажадав припинити судові позови проти своїх колег-сепаратистів як умову своєї підтримки.

Натомість лідер PP Альберто Нуньєс Фейхоо, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах, заявив, що ніколи не піде назустріч вимогам про амністію організаторів референдуму про незалежність Каталонії 2017 року, який суди в Іспанії визнали незаконним.

На мітингу в Мадриді Фейхоо заявив він своїм прихильникам, що відкликання кримінальних справ проти сепаратистів було б рівнозначним амністії організаторів перевороту.

У неділю Санчес, який у 2021 році помилував дев'ятьох сепаратистів, провів свій власний політичний мітинг у Гаві, що недалеко від столиці Каталонії Барселони. Він не згадував про амністію, але сказав, що соціалісти хочуть "перегорнути сторінку".

Раніше парламент Іспанії дозволив використання трьох мов національних меншин після того, як прем'єр-міністр Педро Санчес пішов на поступку каталонським сепаратистам.

Цим рішенням прем'єр Педро Санчес намагається заручитися підтримкою регіональних партій – двох каталонських, двох баскських і однієї галісійської – для продовження свого мандата ще на чотири роки.

Раніше Санчес раніше відхилив прохання очільника правої Народної партії, яка перемогла на останніх парламентських виборах, Альберто Нуньєса Фейхоо підтримати його під час голосування за формування уряду.

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