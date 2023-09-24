В Испании 40 тысяч человек вышли на марш против амнистии каталонских сепаратистов

Десятки тысяч испанцев протестовали в воскресенье в Мадриде против возможных планов исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов, чтобы сохранить свою должность после выборов, на которых он не смог победить.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На марш в столицу со всей Испании приехали сторонники оппозиционной консервативной Народной партии (PP), которые во время шествия размахивали испанскими флагами. По оценкам властей, численность толпы составляла 40 тысяч человек.

Reuters

Социалистичная партия Санчеса (PSOE) занявшая второе место на выборах в июле может остаться на посту, если заручится поддержкой бывшего лидера Каталонии в изгнании Карлеса Пучдемона, чья партия Junts per Catalunya контролирует семь мест в парламенте.

Пучдемон, которого разыскивают в Испании за попытку отделения региона, потребовал прекратить судебные иски против своих коллег-сепаратистов как условие своей поддержки.

Зато лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах, заявил, что никогда не пойдет навстречу требованиям об амнистии организаторов референдума о независимости Каталонии 2017 года, который суды в Испании признали незаконным.

На митинге в Мадриде Фейхоо заявил он своим сторонникам, что отзыв уголовных дел против сепаратистов был бы равнозначным амнистии организаторов переворота.

В воскресенье Санчес, который в 2021 году помиловал девять сепаратистов, провел свой собственный политический митинг в Гаве, что недалеко от столицы Каталонии Барселоны. Он не упоминал об амнистии, но сказал, что социалисты хотят "перевернуть страницу".

Ранее парламент Испании разрешил использование трех языков национальных меньшинств после того, как премьер-министр Педро Санчес пошел на уступку каталонским сепаратистам.

Этим решением премьер Педро Санчес пытается заручиться поддержкой региональных партий – двух каталонских, двух баскских и одной галисийской – для продления своего мандата еще на четыре года.

Ранее Санчес ранее отклонил просьбу главы правой Народной партии, которая победила на последних парламентских выборах, Альберто Нуньеса Фейхоо поддержать его во время голосования за формирование правительства.

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