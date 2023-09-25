Президентка Грузії закликала Нацбанк скасувати "російське рішення" щодо західних санкцій

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала Нацбанк скасувати його розпорядження, згідно з яким рахунки підсанкційних у країнах Заходу громадян Грузії не блокуватимуть без обвинувального рішення грузинського суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський Перший канал.

За її словами, сьогодні вирішується європейське майбутнє Грузії, тому країні важливо скасувати рішення Нацбанку, яке Зурабішвілі назвала "російським".

"Перетворення Грузії на можливу "чорну діру" відповідає інтересам тільки однієї країни і прямо суперечить інтересам держави і нашому євроатлантичному шляху", – зазначила Зурабішвілі.

Водночас президентка заявила, що вона не порушила ні Конституцію, ні статтю 26 закону "Про громадянство Грузії", коли відмовилася позбавляти грузинського громадянства ексгенпрокурора Отара Парцхаладзе, який потрапив під американські санкції за звинуваченням у зв'язках із ФСБ.

"Що стосується рішення президентки, то вона повністю розуміє правовий і моральний бік цього питання. Цим рішенням президентка дає держструктурам можливість у розумні терміни вжити заходів і захистити репутацію та інтереси країни", – резюмувала Зурабішвілі.

Минулого тижня Мін'юст Грузії передав на підпис президенту документи, аби позбавити Парцхаладзе громадянства Грузії. Це сталося після того, як стало відомо, що він набув російського громадянства і не здійснив необхідних процедур для збереження грузинського.

США запровадили санкції проти Парцхаладзе 14 вересня, його ім'я міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Чому саме Парцхаладзе потрапив під американські санкції, не уточнювали. Водночас у вересні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло його до переліку пов’язаних із грузинською політичною елітою осіб.

НАЗК стверджує, що Парцхаладзе "є одним із учасників олігархічного правління та захоплення грузинської держави з боку Бідзіни Іванішвілі", який лобіює інтереси одного з найбагатших людей Росії – Владіміра Євтушенкова – в питаннях обходу санкцій.

Нагадаємо, після рішення в.о. керівника Нацбанку про виконання санкцій щодо громадян Грузії її заступники пішли у відставку.