Президент Грузии призвала Нацбанк отменить "российское решение" по западным санкциям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Нацбанк отменить его распоряжение, согласно которому счета подсанкционных в странах Запада граждан Грузии не будут блокировать без обвинительного решения грузинского суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинский Первый канал.

По ее словам, сегодня решается европейское будущее Грузии, поэтому стране важно отменить решение Нацбанка, которое Зурабишвили назвала "российским".

"Превращение Грузии в возможную "черную дыру" отвечает интересам только одной страны и прямо противоречит интересам государства и нашему евроатлантическому пути", – отметила Зурабишвили.

В то же время президент заявила, что она не нарушила ни Конституцию, ни статью 26 закона "О гражданстве Грузии", когда отказалась лишать грузинского гражданства экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, который попал под американские санкции по обвинению в связях с ФСБ.

"Что касается решения президента, то она полностью понимает правовую и моральную сторону этого вопроса. Этим решением президент дает госструктурам возможность в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны", – резюмировала Зурабишвили.

На прошлой неделе Минюст Грузии передал на подпись президенту документы, чтобы лишить Парцхаладзе гражданства Грузии. Это произошло после того, как стало известно, что он получил российское гражданство и не осуществил необходимых процедур для сохранения грузинского.

США ввели санкции против Парцхаладзе 14 сентября, его имя содержится в перечне подсанкционных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Почему именно Парцхаладзе попал под американские санкции, не уточнялось. В то же время в сентябре 2022 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло его в перечень связанных с грузинской политической элитой лиц.

НАПК утверждает, что Парцхаладзе "является одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства со стороны Бидзины Иванишвили", который лоббирует интересы одного из самых богатых людей России – Владимира Евтушенкова – в вопросах обхода санкций.

Напомним, после решения и.о. руководителя Нацбанка о выполнении санкций в отношении граждан Грузии ее заместители ушли в отставку.

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