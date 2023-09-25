Британская армия помогает полиции, 100 служащих которой отказались носить оружие

Около 100 сотрудников лондонской полиции отказались от ношения огнестрельного оружия после того, как их коллеге предъявили обвинение в убийстве безоружного чернокожего мужчины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что отныне армия будет помогать полиции в выполнении определенных задач, а именно поддержке антитеррористической деятельности.

Правоохранители отказались от ношения оружия после того, как на прошлой неделе лондонскому офицеру предъявили обвинение в смерти 24-летнего Криса Каба в сентябре 2022 года.

Каба умер через несколько часов после того, как в его автомобиль был произведен одиночный выстрел из огнестрельного оружия. Мужчина был без оружия.

Этот случай возобновил обвинения в институциональном расизме в адрес лондонской полиции. Офицера освободили под условный залог и, как ожидается, он предстанет перед судом в следующем году.

Представитель столичной полиции заявил, что некоторые правоохранители приняли решение отступить от выполнения своих обязанностей, пока они обдумывают свою позицию.

"Многие из них обеспокоены тем, как это решение повлияет на них, на их коллег и на их семьи", – сказал он.

Ранее начальник полиции Северной Ирландии Саймон Бирн подал в отставку из-за ряда проблем, включая серьезную утечку данных, касающуюся личной информации своих сотрудников.

Перед этим полиция Северной Ирландии сообщила о втором за два дня инциденте, связанном с утечкой данных своих сотрудников – последний случай возник после похищения служебной техники и документов.

Во время предыдущего случая правоохранители случайно раскрыли имена и другие данные всех 10 тысяч сотрудников.