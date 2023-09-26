Держдеп про безпеку Вірменії: РФ показала, що на неї не можна покластися

Державний департамент США закликав Азербайджан і Вірменію зберігати режим припинення вогню, утриматися від подальших бойових дій, забезпечити гуманітарні потреби населення Карабаху та досягти довготривалої мирної угоди.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

Коментуючи слова прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що Москва не змогла захистити Єреван попри статус союзника по ОДКБ, він заявив, що РФ "продемонструвала, що вона не є партнером у сфері безпеки, на якого можна покластися".

Відповідаючи на питання, чи підтримують США ідею міжнародного моніторингу ситуації в Карабаху, Міллер сказав, що Держдеп вважає за необхідне створити міжнародну місію, яка допоможить забезпечити захист прав та безпеку місцевих вірмен відповідно до заяв Азербайджану.

"Це (міжнародна місія) активно обговорюється. Я не маю жодних заяв щодо цих дискусій, але це так – ми закликали до такої місії вже давно, і ми працюємо з нашими союзниками і партнерами над її забезпеченням", – уточнив він.

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її завершення наступного дня.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.