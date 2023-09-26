Госдеп о безопасности Армении: РФ показала, что на нее нельзя положиться

В Государственном департаменте США считают, что ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала Армении неспособность России быть надежным союзником.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Москва не смогла защитить Ереван несмотря на статус союзника по ОДКБ, он заявил, что РФ "продемонстрировала, что она не является партнером в сфере безопасности, на которого можно положиться".

Отвечая на вопрос, поддерживают ли США идею международного мониторинга ситуации в Карабахе, Миллер сказал, что Госдеп считает необходимым создать международную миссию, которая поможет обеспечить защиту прав и безопасность местных армян в соответствии с заявлениями Азербайджана.

"Это (международная миссия) активно обсуждается. Я не имею никаких заявлений относительно этих дискуссий, но это так – мы призывали к такой миссии уже давно, и мы работаем с нашими союзниками и партнерами над ее обеспечением", – уточнил он.

Миллер призвал Азербайджан и Армению сохранять режим прекращения огня, воздержаться от дальнейших боевых действий, обеспечить гуманитарные потребности населения Карабаха и достичь долговременного мирного соглашения.

Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее завершении на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

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