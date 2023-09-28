В Армению выехало уже более трети населения Карабаха
На утро 28 сентября количество беженцев из Карабаха, которые пересекли границу Армении, превысило 65 тысяч человек.
Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", об этом объявили в правительстве.
На 8 часов утра границу Армении пересекли 65 036 армян из Нагорного Карабаха, которые не захотели оставаться там после возвращения региона под контроль Азербайджана.
По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне.
Люди прибывают через приграничный городок Корнидзор, где их встречают волонтеры и предлагают еду и вещи первой необходимости. Основным пунктом регистрации стал город Горис.
Со вторника правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха.
Как известно, в воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не хотят оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".
В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.
Также в Брюсселе рассказали об ожиданиях от Азербайджана в отношении Карабаха.