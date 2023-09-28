Топ-чиновники ЕС призвали ускорить реформу системы убежища для мигрантов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола призвали к более быстрому прогрессу в запланированной реформе системы предоставления убежища в ЕС, переговоры по которой зашли в тупик.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам фон дер Ляйен, продолжение использования мигрантов в политических целях такими странами, как Беларусь, свидетельствует о необходимости скорейшего заключения соглашения о реформировании системы убежища.

В то же время Метсола назвала важным, чтобы Европа решила миграционный законодательный кризис в этом году.

"Я бы не выделяла страны, а скорее сказала бы, что необходимо приложить все усилия, чтобы разблокировать любые задержки в последний момент", – считает она.

Метсола заявила, что остается уверенной, что решение будет найдено в течение ближайших недель несмотря на то, что, считает она, будут страны, которые не захотят принимать новые правила.

Сейчас в столицах ЕС ведутся переговоры о масштабной реформе общей системы предоставления убежища. В частности, одна из ее частей, так называемое кризисное регулирование, сейчас является предметом интенсивных споров.

В июле правительство Германии не поддержало компромиссное предложение, в результате чего страны ЕС не смогли сформулировать общую позицию для переговоров с Европарламентом по кризисному регулированию.

Основной причиной несогласия Берлина было то, что предложение позволило бы странам-членам неприемлемо снизить стандарты защиты мигрантов в случае их особенно сильного наплыва.

Раздраженный тупиком, Европарламент объявил на прошлой неделе, что он заблокирует другие части переговоров по запланированной реформе. Задержки в ее введении особенно критичны, учитывая приближение выборов в Европарламент в июне 2024 года.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о плане урегулирования миграционного кризиса.

С наибольшим миграционным давлением в ЕС сейчас столкнулась Италия – ее самый южный остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.