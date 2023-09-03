У Швеції пройшла нова акція зі спаленням Корану

У шведському місті Мальме мігрант іракського походження Салван Моміка провів ще одну акцію зі спаленням Корану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

На місті акції зібрався натовп у приблизно 200 осіб. Ще один чоловік намагався прорвати поліцейський кордон і приєднатися до Моміки, він був затриманий.

SVT

SVT

Наразі близько десяти осіб взято під варту, ще двох заарештовано за підозрою у заворушеннях.

Через напружену атмосферу акцію закінчили завчасно.

Сам Салван Моміка залишив місце події у супроводі правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що Салвана Моміку побив невідомий у боксерських рукавичках, який таким чином висловив незгоду з акціями зі спалювання Корану.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.