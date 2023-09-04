Понад пів тисячі компаній Естонії продовжують бізнес із РФ

Понад пів тисячі естонських компаній ведуть бізнес із Росією на десятки мільйонів євро на місяць.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила керівниця відділу митних формальностей Податково-митного департаменту Кюллі Курвітс, повідомляє ERR.

Від 500 до 600 компаній з Естонії беруть участь у товарообігу з Росією. Показники щомісячного експорту товарів з Естонії в Росію в 50-70 млн євро залишилися незмінними з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Близько 75% або навіть більше обсягу товарів, які ми бачимо на нашому кордоні, це товари фірм з інших країн ЄС", – заявила Курвітс.

За даними департаменту статистики, скоротився відсоток послуг, проданих естонськими компаніями в РФ порівняно з 2022 роком, 90% з яких – це транспорт і туризм.

"У першому кварталі минулого року в Росію було експортовано послуг майже на 99 млн євро, а в першому кварталі цього року – на 47 млн євро, тобто різниця майже вдвічі", – заявила аналітикиня відомства Яне Леппметс.

Раніше повідомлялося, що прем’єрка Естонії Кая Каллас приходила на засідання антикорупційного комітету парламенту країни – Рійгікогу – у зв’язку зі скандалом довкола "російського бізнесу" чоловіка.

Нагадаємо, соцопитування засвідчили, що скандал поки не вдарив по рейтингах "Партії реформ", проте більшість громадян вважають, що сама Каллас має піти з посади.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії