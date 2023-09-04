Более полутысячи компаний Эстонии продолжают бизнес с РФ

Более полутысячи эстонских компаний ведут бизнес с Россией на десятки миллионов евро в месяц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила руководитель отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс, сообщает ERR.

От 500 до 600 компаний из Эстонии участвуют в товарообороте с Россией. Показатели ежемесячного экспорта товаров из Эстонии в Россию в 50-70 млн евро остались неизменными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Около 75% или даже больше объема товаров, которые мы видим на нашей границе, это товары фирм из других стран ЕС", – заявила Курвитс.

По данным департамента статистики, сократился процент услуг, проданных эстонскими компаниями в РФ по сравнению с 2022 годом, 90% из которых – это транспорт и туризм.

"В первом квартале прошлого года в Россию было экспортировано услуг почти на 99 млн евро, а в первом квартале этого года – на 47 млн евро, то есть разница почти вдвое", – заявила аналитик ведомства Яне Леппметс.

Ранее сообщалось, что премьер Эстонии Кая Каллас приходила на заседание антикоррупционного комитета парламента страны – Рийгикогу – в связи со скандалом вокруг "российского бизнеса" мужа.

Напомним, соцопросы показали, что скандал пока не ударил по рейтингам "Партии реформ", однако большинство граждан считают, что сама Каллас должна уйти с должности.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.