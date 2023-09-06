Держсекретар і прем’єрка Данії провели переговори на шляху до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на шляху до Києва провели двосторонні переговори, у тому числі про підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Речник повідомив, що посадовці провели зустріч "сьогодні на шляху в Україну", не уточнивши, чи вони прямували до Києва одним потягом. Випадки спільної подорожі західних топ-посадовців до Києва вже були, зокрема, одним потягом у червні 2022 року прибули з історичним візитом канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і тодішній прем’єр Італії Маріо Драгі.

"Держсекретар Блінкен і прем’єр-міністерка Фредеріксен обговорили війну в Україні і наголосили на важливості союзу США і Данії для трансатлантичної безпеки. Сполучені Штати та Данію об’єднують тривале тісне партнерство, що грунтується на спільних демократичних цінносях, і (Блінкен та Фредеріксен. – Ред.) обговорили шляхи продовження такої взаємодії", – зазначають у комюніке.

Також Ентоні Блінкен подякував Копенгагену за "лідерство у коаліції країн-союзниць для навчання українських пілотів на F-16 та рішення передати Україні винищувачі F-16".

Нагадаємо, і Блінкен, і Фредеріксен прибули до Києва вранці 6 серпня, за кілька годин після завершення російської ракетної атаки на столицю.

Метте Фредеріксен знову відвідала Бучу, а після того виступила у Верховній Раді.

Ентоні Блінкен разом з главою МЗС України вшанував полеглих українських воїнів на Берковецькому кладовищі. У рамках візиту заплановані його зустрічі з президентом і прем’єр-міністром України.

За інформацією Reuters, держсекретар перебуватиме в Україні два дні.