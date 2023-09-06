Госсекретарь США и премьер Дании провели переговоры на пути в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен по пути в Киев провели двусторонние переговоры, в том числе о поддержке Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Представитель сообщил, что чиновники провели встречу "сегодня на пути в Украину", не уточнив, направлялись ли они в Киев одним поездом. Случаи совместного путешествия западных топ-чиновников в Киев уже были, в частности, на одном поезде в июне 2022 года прибыли с историческим визитом канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер Италии Марио Драги.

"Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Фредериксен обсудили войну в Украине и подчеркнули важность союза США и Дании для трансатлантической безопасности. Соединенные Штаты и Данию объединяют длительное тесное партнерство, основанное на общих демократических ценностях, и обсудили пути продолжения такого взаимодействия", – отмечают в коммюнике.

Также Энтони Блинкен поблагодарил Копенгаген за "лидерство в коалиции стран-союзниц для обучения украинских пилотов на F-16 и решение передать Украине истребители F-16".

Напомним, и Блинкен, и Фредериксен прибыли в Киев утром 6 августа, через несколько часов после завершения российской ракетной атаки на столицу.

Метте Фредериксен снова посетила Бучу, а после того выступила в Верховной Раде Украины.

Энтони Блинкен вместе с главой МИД Украины почтил павших украинских воинов на Берковецком кладбище. В рамках визита запланированы его встречи с президентом и премьер-министром Украины.

По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.