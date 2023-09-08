Блинкен поговорил с румынской коллегой о падении российского дрона в Румынии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Румынии Луминицой Одобеску.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Госдепе по результатам разговора.

Во время разговора речь шла о расследовании падения в Румынии обломков беспилотника, найденных после обстрелов РФ украинской территории.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Одобеску обсудили румынское расследование обломков беспилотника, найденных в Румынии вблизи границы с Украиной", – говорится в сообщении.

Дипломаты также обсудили дополнительное сотрудничество для сохранения безопасности воздушного пространства, в том числе будущую ротацию дополнительных американских истребителей F-16 для усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Румынии.

Блинкен также подтвердил непоколебимую поддержку Румынии Соединенными Штатами.

Напомним, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.