Молдова засуджує псевдовибори на окупованих територіях України

Молдова засуджує і не визнає проведення Росією фейкових "виборів" на окупованих територіях України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило міністерство закордонних справ та євроінтеграції (МЗСЄІ) країни.

У заяві відомства йдеться про те, що спроба РФ надати легітимності силовій окупації територій суверенної держави Україна є незаконною і повністю суперечить нормам міжнародного права та міжнародним договорам, учасником яких є сама Росія.

"Проводячи так звані вибори, Росія прямо суперечить Статуту ООН і Гельсінському Заключному акту, а також свідомо порушує принципи суверенітету і територіальної цілісності України", – йдеться в повідомленні.

МЗСЄІ підкреслило, що Молдова твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Псевдовибори на окупованих Росією територіях країна-окупант проводить 8-10 вересня.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що проведення псевдовиборів є спробою РФ легітимізувати її безпідставні претензії на українську територію.

Нагадаємо, речник Європейської комісії Петер Стано тиждень тому засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.