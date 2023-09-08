Молдова осуждает псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Молдова осуждает и не признает проведение Россией фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ).

В заявлении ведомства говорится, что попытка РФ придать легитимность силовой оккупации территорий суверенного государства Украина является незаконной и полностью противоречит нормам международного права и международным договорам, участником которых является сама Россия.

"Проводя так называемые выборы, Россия прямо противоречит Уставу ООН и Хельсинкскому Заключительному акту, а также сознательно нарушает принципы суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

МИДЕИ подчеркнуло, что Молдова твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Псевдовыборы на оккупированных Россией территориях оккупанты проводят 8-10 сентября.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что проведение псевдовыборов является попыткой РФ легитимизировать ее безосновательные претензии на украинскую территорию.

Напомним, представитель Европейской комиссии Петер Стано неделю назад осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон никогда не признает результатов этих псевдовыборов.

Британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.