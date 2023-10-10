На Кипре достигли договоренности по спорной дороге, где избили миротворцев ООН

Киприоты-греки и киприоты-турки достигли взаимопонимания относительно дороги в контролируемой ООН буферной зоне, строительство которой вызвало невиданную за многие годы напряженность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил руководитель миротворческой миссии ООН на Кипре Колин Стюарт, информирует AP.

По его словам, "некоторые модальности" все еще обсуждаются, хотя рамки соглашения о дороге в буферной зоне, которая отделяет непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), вступят в силу немедленно.

Чиновники Кипра заявили агентству, что соглашение соответствует требованиям турок-киприотов по строительству дороги, которая соединит село Арсос на севере острова с сепаратистским селом Пила со смешанным населением, которое находится в буферной зоне и граничит с греко-кипрским югом, где заседает международно признанное правительство острова.

Впрочем, турецкие военные посты внутри буферной зоны уберут, тогда как присутствие турецких или кипрско-турецких военных или полицейских будет запрещено, а юрисдикция ООН над этой территорией будет подтверждена и не будет подлежать сомнению.

Это устраивает киприотов-греков, отмечает AP, поскольку дорога предназначена для военных целей в чувствительном месте вдоль буферной зоны, которая простирается на 180 километров.

ООН обеспечит пункт пропуска вдоль новой дороги, чтобы гарантировать, что только киприоты-турки и граждане Евросоюза смогут въехать на юг, хотя киприоты-греки не смогут оттуда пересекать границу на север.

Кипрские чиновники также заявили агентству, что не менее важным является то, что вся территория, которая пустовала в течение 49 лет, теперь предназначена для развития – строительства домов, магазинов и предприятий, действующих в соответствии с законодательством ЕС – в пользу обеих общин.

В августе произошло столкновение между турками-киприотами и миротворцами ООН в селе Пила в буферной зоне между международно признанной Республикой Кипр на юге и сепаратистской ТРСК на севере.

Миротворцы подверглись нападению, когда пытались заблокировать "несанкционированные строительные работы" вблизи Пилы – единственной деревни, где греки и турки-киприоты живут вместе.

Насилие в отношении миротворцев ООН стало первым подобным инцидентом за последние годы. Оно, вероятно, помешает действующим усилиям Никосии возобновить переговоры по урегулированию раздела острова.

В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.