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Зеленський у Румунії зустрівся з керівництвом парламенту й уряду

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Вівторок, 10 жовтня 2023, 19:59

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії у вівторок зустрівся з головами обох палат румунського парламенту Ніколає Чуке й Альфредом Сімонісом, а також прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував головам Сенату й Палати депутатів Румунії за підтримку України, зокрема ухвалення декларації до річниці широкомасштабного вторгнення РФ та визнання Голодомору 1932-33 років злочином проти людяності.

Зеленський жартом прокоментував нібито скасований виступ у парламенті Румунії

Він звернувся до топ-парламентарів із проханням визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

 
Фото: Офіс президента України

Під час зустрічі з Чолаку президент обговорив оборонну підтримку України, посилення двосторонньої співпраці на рівні оборонно-промислового комплексу, а також питання продовольчої безпеки у зв’язку з роллю Румунії як транзитера українського зерна.

Окремою темою обговорення Зеленського й прем’єра Румунії стало питання прав представників української національної меншини в Румунії та представників румунської національної меншини в Україні.

Як відомо, Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни.

Після зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоганнісом він оголосив, що Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах, а також обговорювали посиоення української протиповітряної оборони.

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