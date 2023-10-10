Зеленський у Румунії зустрівся з керівництвом парламенту й уряду

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії у вівторок зустрівся з головами обох палат румунського парламенту Ніколає Чуке й Альфредом Сімонісом, а також прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Зеленський подякував головам Сенату й Палати депутатів Румунії за підтримку України, зокрема ухвалення декларації до річниці широкомасштабного вторгнення РФ та визнання Голодомору 1932-33 років злочином проти людяності.

Він звернувся до топ-парламентарів із проханням визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Фото: Офіс президента України

Під час зустрічі з Чолаку президент обговорив оборонну підтримку України, посилення двосторонньої співпраці на рівні оборонно-промислового комплексу, а також питання продовольчої безпеки у зв’язку з роллю Румунії як транзитера українського зерна.

Окремою темою обговорення Зеленського й прем’єра Румунії стало питання прав представників української національної меншини в Румунії та представників румунської національної меншини в Україні.

I assured @ZelenskyyUa that Ukraine 🇺🇦 can count on Romania 🇷🇴 for the long run!

We are firm in safeguarding the #EU Solidarity Corridors initiative, and work closely with our EU & US partners. pic.twitter.com/KDpq6gXsNL — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) October 10, 2023

Як відомо, Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни.

Після зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоганнісом він оголосив, що Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах, а також обговорювали посиоення української протиповітряної оборони.