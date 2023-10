Зеленский в Румынии встретился с руководством парламента и правительства

Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию во вторник встретился с председателями обеих палат румынского парламента Николае Чуке и Альфредом Симонисом, а также премьер-министром страны Марчелом Чолаку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Зеленский поблагодарил председателей Сената и Палаты депутатов Румынии за поддержку Украины, в частности принятие декларации к годовщине широкомасштабного вторжения РФ и признание Голодомора 1932-33 годов преступлением против человечности.

Он обратился к топ-парламентариям с просьбой признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Во время встречи с Чолаку президент обсудил оборонную поддержку Украины, усиление двустороннего сотрудничества на уровне оборонно-промышленного комплекса, а также вопросы продовольственной безопасности в связи с ролью Румынии как транзитера украинского зерна.

Отдельной темой обсуждения Зеленского и премьера Румынии стал вопрос прав представителей украинского национального меньшинства в Румынии и представителей румынского национального меньшинства в Украине.

I assured @ZelenskyyUa that Ukraine 🇺🇦 can count on Romania 🇷🇴 for the long run!

We are firm in safeguarding the #EU Solidarity Corridors initiative, and work closely with our EU & US partners. pic.twitter.com/KDpq6gXsNL