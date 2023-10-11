Дания эвакуирует граждан из Израиля и палестинских территорий

Министерство иностранных дел Дании в среду объявило о начале организованной эвакуации сограждан из Израиля и палестинских территорий "в связи с серьезной ситуацией", возникшей после нападения террористов ХАМАС.

Об этом говорится в сообщении МИД Дании, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство пояснило, что возможности выезда датчан из Израиля и палестинских территорий постоянно уменьшаются из-за сложной ситуации с безопасностью, поэтому правительство организует эвакуацию собственными силами.

"Министерство иностранных дел координирует эвакуацию, которая начнется в ближайшие дни. В частности сейчас ведется работа по организации специальных самолетов, которые вылетят в регион и заберут датчан", – сказали в датском МИД.

Эвакуация будет добровольной и будет осуществляться за свой счет, добавили там.

В Израиле зарегистрированы около 1200 граждан Дании, а на палестинских территориях – 90, уточнили в министерстве.

Напомним, ряд авиакомпаний отменили рейсы из Тель-Авива на неопределенное время после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей эскалации.

Некоторые страны в связи с этим организовали эвакуационные рейсы для своих граждан. Среди таких – Польша, которая объявила, что отправит в Тель-Авив военно-транспортные самолеты. О таком решении думают также в Литве.