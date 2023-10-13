Макрон призвал не путать борьбу палестинцев с оправданием терроризма

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил со специальным телевизионным обращением, посвященным нападению ХАМАС на Израиль и войне на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", его речь приводит Le Monde.

Французский лидер в обращении к нации призвал Израиль продемонстрировать сильный, но справедливый ответ на атаку ХАМАС, осудив при этом слепую убийственную ненависть и абсолютную жестокость палестинской террористической группировки.

"Израиль имеет право защищать себя с помощью целенаправленных действий, однако при этом защищая гражданское население. Единственным ответом на терроризм является тот, который является сильным, но справедливым", – подчеркнул Макрон.

Он также пообещал, что Париж сделает все, чтобы обеспечить освобождение десятков своих заложников, удерживаемых ХАМАС после его нападения на Израиль.

Президент заявил, что Франция нуждается в единстве на фоне опасений еврейской общины страны относительно всплеска антисемитских актов.

"Те, кто путают борьбу палестинцев и оправдание терроризма, совершают моральную, политическую и стратегическую ошибку. Борьба с терроризмом не может заменить поиск мира", – отметил Макрон.

Ранее сообщалось, что во Франции полиция взяла под охрану дома двух ведущих депутатов на фоне роста опасений относительно антисемитского насилия, спровоцированного войной Израиля с ХАМАС.

Французская политика расколота атакой ХАМАС и ее последствиями.

В то время как большинство партий осудили субботнее "террористическое нападение" и выразили поддержку праву Израиля на ответ, первоначальная реакция ультралевой партии Жана-Люка Меланшона "La France Insoumise" ("Непокоренная Франция") была более двусмысленной.

В заявлении партии атака ХАМАС была названа "вооруженным наступлением палестинских сил", что вызвало острую критику со стороны других партий, включая левых союзников, таких как Социалистическая и Коммунистическая партии.

Напомним, Париж официально подтвердил гибель в Израиле в результате атаки ХАМАС четырех граждан Франции, судьба еще 13 неизвестна.

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