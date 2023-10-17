Сунак призвал Турцию и палестинцев избежать эскалации на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул важность избежания эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке во время телефонных разговоров в понедельник с президентами Палестинской администрации Махмудом Аббасом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель британского правительства, информирует CNN.

По его словам, премьер Великобритании и глава Палестинской администрации согласились с важностью избежания дальнейшей региональной эскалации и обеспечения спокойствия на Ближнем Востоке.

Сунак выразил Аббасу соболезнования в связи с гибелью палестинских гражданских лиц, пострадавших от последствий террористической атаки ХАМАС на Израиль.

В то же время премьер Великобритании и президент Турции договорились работать вместе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, сообщил представитель Даунинг-стрит.

"Лидеры также договорились работать вместе с международными партнерами, чтобы активизировать ближневосточный мирный процесс и достичь мирного и долгосрочного решения этого конфликта", – добавил представитель правительства.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси, в котором предостерег его от эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

Также сообщалось, что в Белом доме допускают возможность вмешательства Ирана в конфликт между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, именно поэтому президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

Ранее Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.