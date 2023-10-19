У Словенії підвищили рівень терористичної загрози

Міжвідомча робоча група з боротьби з тероризмом у Словенії підвищила рівень терористичної загрози в країні на тлі занепокоєння в країнах ЄС щодо безпекових ризиків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє уряд країни, інформує STA.

Робоча група вирішила підвищити рівень загрози з низького до середнього у зв'язку з загостренням ситуації з безпекою в Європі та на Близькому Сході, а також через заклики до терористичних актів.

Раніше повідомляли, що міністри з урядів країн ЄС у четвер проведуть засідання щодо того, як покращити безпеку у країнах союзу у зв’язку з останніми терактами у Франції та Бельгії та побоюванням хвилі міграції через війну на Близькому Сході.

У ЄС почало зростати занепокоєння щодо безпекових ризиків внаслідок війни між Ізраїлем і ХАМАС. Крім того, протягом останнього тижня сталися ісламістські теракти у Франції та Бельгії.

Зустріч міністрів ЄС щодо міграції стане першою після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня. Рішень за її підсумками не очікують, але міністри обміняються думками про те, як події на Близькому Сході потенційно можуть спричинити хвилю міграції палестинців до Європи, або ж стати приводом для насильницьких дій всередині країн ЄС.

Як відомо, у низці країн на тлі подій на Близькому Сході проходили пропалестинські демонстрації, тоді як деякі уряди – зокрема Франція - заборонили ці акції з міркувань безпеки та посилюють захист єврейських установ.