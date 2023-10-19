В Словении повысили уровень террористической угрозы

Межведомственная рабочая группа по борьбе с терроризмом в Словении повысила уровень террористической угрозы в стране на фоне беспокойства в странах ЕС относительно рисков безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правительство страны, информирует STA.

Рабочая группа решила повысить уровень угрозы с низкого до среднего в связи с обострением ситуации с безопасностью в Европе и на Ближнем Востоке, а также призывами к террористическим актам.

Ранее сообщалось, что министры из правительств стран ЕС в четверг проведут заседание на тему того, как улучшить безопасность в странах союза в связи с последними терактами во Франции и Бельгии и опасением волны миграции из-за войны на Ближнем Востоке.

В ЕС начало расти беспокойство относительно рисков безопасности в результате войны между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в течение последней недели произошли исламистские теракты во Франции и Бельгии.

Это будет первой такой министерской встречей после начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября. Решений по ее итогам не ожидают, но министры обменяются мнениями о том, какие события на Ближнем Востоке потенциально могут вызвать волну миграции палестинцев в Европу, или же стать поводом для насильственных действий внутри стран ЕС.

Как известно, в ряде стран на фоне событий на Ближнем Востоке проходили пропалестинские демонстрации, тогда как некоторые правительства – в частности, Франция – запретили эти акции из соображений безопасности и усиливают защиту еврейских учреждений.