Генсек НАТО і президент Фінляндії знову обговорили пошкодження газогону у Фінській затоці

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову провели телефонну розмову щодо загадкового пошкодження підводного газопроводу між Естонією та Фінляндією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нііністьо у своєму Twitter (X) розповів, що розмова була "хорошим продовженням" дискусії про безпеку у Балтійському морі і захист важливої підводної інфраструктури.

Spoke with NATO Secretary General @jensstoltenberg. A good follow-up on Baltic Sea security and critical undersea infrastructure. Keeping close contact with NATO, allies and partners. — Sauli Niinistö (@niinisto) October 18, 2023

"Тримаємо тісний контакт із НАТО, союзниками і партнерами", – зазначив він.

Майже ідентичну заяву за підсумками розмови опублікував Єнс Столтенберг.

Good conversation with President @niinisto of #Finland. We discussed the importance of protecting critical undersea infrastructure, especially after the recent incidents in the Baltic Sea. #NATO Allies are sharing information and coordinating closely. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 18, 2023

"Ми обговорили важливість захисту підводної критичної інфраструктури, особливо після останніх подій у Балтійському морі. Союзники у НАТО обмінюються інформацією і тісно координують свої дії", – зазначив генсек Альянсу.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Генсек НАТО розповів, що після диверсії на "Північних потоках" восени 2022 року Альянс вжив додаткових кроків для захисту підводної інфраструктури, але гарантовано захистити такі об’єкти практично неможливо.

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