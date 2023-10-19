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Генсек НАТО і президент Фінляндії знову обговорили пошкодження газогону у Фінській затоці

Четвер, 19 жовтня 2023, 12:01

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову провели телефонну розмову щодо загадкового пошкодження підводного газопроводу між Естонією та Фінляндією. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нііністьо у своєму Twitter (X) розповів, що розмова була "хорошим продовженням" дискусії про безпеку у Балтійському морі і захист важливої підводної інфраструктури.

"Тримаємо тісний контакт із НАТО, союзниками і партнерами", – зазначив він. 

Майже ідентичну заяву за підсумками розмови опублікував Єнс Столтенберг.

"Ми обговорили важливість захисту підводної критичної інфраструктури, особливо після останніх подій у Балтійському морі. Союзники у НАТО обмінюються інформацією і тісно координують свої дії", – зазначив генсек Альянсу.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора. 

Генсек НАТО розповів, що після диверсії на "Північних потоках" восени 2022 року Альянс вжив додаткових кроків для захисту підводної інфраструктури, але гарантовано захистити такі об’єкти практично неможливо.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки

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Фінляндія Столтенберг