Генсек НАТО и президент Финляндии снова обсудили повреждение газопровода в Финском заливе

Президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова провели телефонный разговор о загадочном поврежденим подводного газопровода между Эстонией и Финляндией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ниинистё в своем Twitter (X) рассказал, что разговор был "хорошим продолжением" дискуссии о безопасности в Балтийском море и защите важной подводной инфраструктуры.

Spoke with NATO Secretary General @jensstoltenberg. A good follow-up on Baltic Sea security and critical undersea infrastructure. Keeping close contact with NATO, allies and partners. — Sauli Niinistö (@niinisto) October 18, 2023

"Держим тесный контакт с НАТО, союзниками и партнерами", – отметил он.

Почти идентичное заявление по итогам разговора опубликовал Йенс Столтенберг.

Good conversation with President @niinisto of #Finland. We discussed the importance of protecting critical undersea infrastructure, especially after the recent incidents in the Baltic Sea. #NATO Allies are sharing information and coordinating closely. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 18, 2023

"Мы обсудили важность защиты подводной критической инфраструктуры, особенно в свете последних событий на Балтийском море. Союзники в НАТО обмениваются информацией и тесно координируют свои действия", – отметил генсек Альянса.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Генсек НАТО рассказал, что после диверсии на "Северных потоках" осенью 2022 года Альянс предпринял дополнительные шаги для защиты подводной инфраструктуры, но гарантированно защитить такие объекты практически невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.