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Генсек НАТО и президент Финляндии снова обсудили повреждение газопровода в Финском заливе

Четверг, 19 октября 2023, 12:01

Президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова провели телефонный разговор о загадочном поврежденим подводного газопровода между Эстонией и Финляндией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ниинистё в своем Twitter (X) рассказал, что разговор был "хорошим продолжением" дискуссии о безопасности в Балтийском море и защите важной подводной инфраструктуры.

"Держим тесный контакт с НАТО, союзниками и партнерами", – отметил он.

Почти идентичное заявление по итогам разговора опубликовал Йенс Столтенберг.

"Мы обсудили важность защиты подводной критической инфраструктуры, особенно в свете последних событий на Балтийском море. Союзники в НАТО обмениваются информацией и тесно координируют свои действия", – отметил генсек Альянса.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора. 

Генсек НАТО рассказал, что после диверсии на "Северных потоках" осенью 2022 года Альянс предпринял дополнительные шаги для защиты подводной инфраструктуры, но гарантированно защитить такие объекты практически невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.

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Финляндия Столтенберг