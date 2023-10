Генсек НАТО и президент Финляндии снова обсудили повреждение газопровода в Финском заливе

Президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова провели телефонный разговор о загадочном поврежденим подводного газопровода между Эстонией и Финляндией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ниинистё в своем Twitter (X) рассказал, что разговор был "хорошим продолжением" дискуссии о безопасности в Балтийском море и защите важной подводной инфраструктуры.

Spoke with NATO Secretary General @jensstoltenberg . A good follow-up on Baltic Sea security and critical undersea infrastructure. Keeping close contact with NATO, allies and partners.

"Держим тесный контакт с НАТО, союзниками и партнерами", – отметил он.

Почти идентичное заявление по итогам разговора опубликовал Йенс Столтенберг.

Good conversation with President @niinisto of #Finland. We discussed the importance of protecting critical undersea infrastructure, especially after the recent incidents in the Baltic Sea. #NATO Allies are sharing information and coordinating closely.