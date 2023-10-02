Мелоні відкинула чутки про відставку свого уряду

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прокоментувала чутки, що вона може піти у відставку та поступитися місцем технократичному уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Як пише видання, причинами можливої відставки очільниці уряду в пресі називались міграційна криза та відсутність згоди на європейському рівні щодо того, як з нею впоратись.

За словами Мелоні, її уряд точно не впаде через змову. Прем'єрка додала, що те, що сталося з іншими, не станеться з нею.

"Ліві можуть продовжувати складати список міністрів технічного уряду, а ми будемо продовжувати керувати (країною). Те, що сталося з іншими до мене, не станеться зі мною", – додала вона.

Мелоні зазначила, що бачить занепокоєння "особливо в бажаннях тих, хто, як завжди, уявляє, що демократично обраний уряд повинен йти додому".

"Якщо щось піде не так, то це буде через нас, через щось конкретне", – наголосила прем'єрка.

Раніше міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об’єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.

На політичну домовленість про міграційну угоду чекали з огляду на те, що напередодні свою згоду на неї дала Німеччина. Суто математично це означало наявність більшості голосів для позитивного рішення.

Але троє дипломатів ЄС на умовах анонімності розповіли Politico, що без підтримки Італії – країни, на яку припадає значна частка нелегальних мігрантів, – будь-яка угода щодо міграції політично неможлива.