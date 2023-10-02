Мелони отвергла слухи об отставке своего правительства

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прокомментировала слухи, что она может уйти в отставку и уступить место технократическому правительству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Как пишет издание, причинами возможной отставки главы правительства в прессе назывались миграционный кризис и отсутствие согласия на европейском уровне относительно того, как с ним справиться.

По словам Мелони, ее правительство очно не упадет из-за заговора. Премьер добавила, что то, что произошло с другими, не произойдет с ней.

"Левые могут продолжать составлять список министров технического правительства, а мы будем продолжать управлять (страной). То, что произошло с другими до меня, не произойдет со мной", – добавила она.

Мелони отметила, что видит беспокойство "особенно в желаниях тех, кто, как всегда, представляет, что демократически избранное правительство должно идти домой".

"Если что-то пойдет не так, то это будет из-за нас, из-за чего-то конкретного", – подчеркнула премьер.

Ранее министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережения относительно предложенного варианта.

Политической договоренности о миграционном соглашении ждали ввиду того, что накануне свое согласие на нее дала Германия. Чисто математически это означало наличие большинства голосов для положительного решения.

Но трое дипломатов ЕС на условиях анонимности рассказали Politico, что без поддержки Италии – страны, на которую приходится значительная доля нелегальных мигрантов, – любое соглашение по миграции политически невозможно.