Бельгия объявила меры в ответ на теракт в Брюсселе

Федеральное правительство Бельгии объявило о пяти краткосрочных мерах после теракта в Брюсселе 16 октября, в результате которого погибли два гражданина Швеции.

Об этом заявил в воскресенье на брифинге премьер-министр Александр Де Кроо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В пятницу министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку, взяв на себя ответственность за то, что прокуроры Брюсселя не приняли меры по запросу Туниса в прошлом году по экстрадиции исполнителя теракта Абдесалама Лассуэда. Лассуэд был убит бельгийской полицией после нападения 16 октября.

Прокурор Брюсселя Тим Де Вольф обвинил в невыполнении запроса об экстрадиции нехватки кадров в своем офисе. "Это помогает объяснить ход событий, но не оправдание. Общество не получило того, на что имело право",– сказал он в воскресенье.

Согласно новым мерам, о которых объявил глава правительства, прокуратура в Брюсселе получит пять дополнительных помощников прокуроров. Кроме того, федеральная судебная полиция в Брюсселе будет усилена 50 сотрудниками, а железнодорожная полиция получит 25 дополнительных сотрудников.

Чтобы улучшить меры по разведке и безопасности, двум комитетам, контролирующим службы разведки и полиции, также будет предложено проанализировать, достаточны ли процедуры безопасности, учитывая объем информации.

Также будет усилен обмен информацией между иммиграционной службой, полицией и судебной системой. Эти службы будут продолжать анализировать события, предшествовавшие нападению в Брюсселе.

Вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападающий восклицал "Аллах Акбар" и является симпатиком ИГИЛ.

Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами.

Утром 17 октября подозреваемый был задержан в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания получил серьезные ранения и через несколько часов скончался в больнице.