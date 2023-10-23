В Германии эвакуировали 600 человек из-за угрозы взрыва на общественном вещателе

В немецком городе Майнц провели эвакуацию людей из нескольких зданий после того, как полиция получила сообщение о заминировании штаб-квартиры немецкой общественной телерадиокомпании ZDF.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в местной полиции, информирует Bild.

Эвакуация задела здание телерадиокомпании и высотку, в которой расположена администрация ZDF. Около 600 человек были вынуждены покинуть свои рабочие места.

По данным правоохранителей, сообщение о заминировании поступило в полицию около 9.20 утра по киевскому времени в понедельник.

Операция с привлечением служебных собак и экспертов длилась почти полтора часа. После этого правоохранители заявили, что угрозы нет.

Напомним, в течение прошлой недели во Франции Версальский дворец 7 раз эвакуировали из-за фальшивых сообщений о взрывчатке, последний такой случай произошел в воскресенье.

Волна "минирований" коснулась также аэропортов.

Как известно, во Франции действует повышенный режим террористической угрозы после того, как в позапрошлую пятницу выходец из Чечни совершил исламистский теракт в лицее, убив учителя.

Еще одной причиной стал не связанный с этим случаем исламистский теракт в Брюсселе, где нападавший застрелил двух шведских футбольных болельщиков.