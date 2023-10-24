Bild: У Німеччині затримали радикала, який планував теракт на єврейському заході

Німецька поліція здійснила операцію в місті Дуйсбург, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, і затримала 29-річного Таріка С., який, як підозрюється, готував теракт на одному із єврейських заходів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався Bild.

Інформацію про Тарік С. Німеччина отримала від іноземної розвідки. Стверджується, що він наприкінці 2013 року виїхав до Сирії через Туреччину і приєднався до ІДІЛ, за що у 2017-му був засуджений у Дюссельдорфі до п’яти років ув’язнення.

Федеральне відомство кримінальної поліції ФРН, серед іншого, довідалось, що затриманий у соцмережах говорив про бажання "померти як мученик".

За даними розвідки, чоловік планував вчинити теракт на проізраїльському мітингу в Північному Рейні-Вестфалії, наїхавши ваговозом на людей, що там зберуться.

Крім того, німецькі правоохоронці довідались, що Тарік С. вихваляв терориста, що минулого тижня вчинив стрілянину в Брюсселі й убив двох громадян Швеції.

Зараз підозрюваного в тероризмі допитують, а в його квартирі проводять обшук, щоб знайти додаткові докази планування теракту та з’ясувати, чи мав ісламіст спільників.

Нагадаємо, стрілянина в Брюсселі, яка виявилась ісламістським терактом, сталась увечері 16 жовтня. З'ясувалося, що нападник вигукував "Аллах акбар" і був симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами.



Згодом стало відомо, що чоловік втік з в’язниці в рідному Тунісі, а файл про його екстрадицію "загубився".