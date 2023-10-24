Bild: В Германии задержали радикала, планировавшего теракт на еврейском мероприятии

Немецкая полиция провела операцию в городе Дуйсбург, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, и задержала 29-летнего Тарика С., который, как подозревается, готовил теракт на одном из еврейских мероприятий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал Bild.

Информацию о Тарике С. Германия получила от иностранной разведки. Утверждается, что он в конце 2013 года выехал в Сирию через Турцию и присоединился к ИГИЛ, за что в 2017-м был приговорен в Дюссельдорфе к пяти годам заключения.

Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ, среди прочего, узнало, что задержанный в соцсетях говорил о желании "умереть как мученик".

По данным разведки, мужчина планировал совершить теракт на произраильском митинге в Северном Рейне-Вестфалии, наехав грузовиком на собравшихся там людей.

Кроме того, немецкие правоохранители узнали, что Тарик С. восхвалял террориста, который на прошлой неделе устроил стрельбу в Брюсселе и убил двух граждан Швеции.

Сейчас подозреваемого в терроризме допрашивают, а в его квартире проводят обыск, чтобы найти дополнительные доказательства планирования теракта и выяснить, имел ли исламист сообщников.

Напомним, стрельба в Брюсселе, которая оказалась исламистским терактом, произошла вечером 16 октября. Выяснилось, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и был симпатиком ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами.

Впоследствии стало известно, что мужчина сбежал из тюрьмы в родном Тунисе, а файл о его экстрадиции "потерялся".