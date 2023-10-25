Bloomberg: Розкол у керівництві ЄС шкодить його єдиному курсу зовнішньої політики

Розбіжності між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Шарлем Мішелем перешкоджають ефективності ЄС, який зіштовхнувся з одразу декількома гарячими конфліктами, серед яких війни в Україні та на Близькому Сході і торгові суперечки з Китаєм.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посилання на власні дипломатичні джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".

Рівень напруги у відносинах між фон дер Ляєн і Мішелем продемонстрував їхній візит до США, де обоє лідерів провели окремі зустрічі з президентом Джо Байденом. А цього тижня президентка Єврокомісії проводить великий міжнародний саміт, на який, за словами прессекретаря Шарля Мішеля, фон дер Ляєн не запросила свого колегу.

Згідно з правилами ЄС, саме країни-члени спільно визначають курс зовнішньої політики Євросоюзу, однак фон дер Ляєн вирішила шукати більшого впливу в цій сфері.

Перед початком свого п'ятирічного терміну у 2019 році вона заявила, що її комісія буде геополітичною. Зараз, коли з'явилася перспектива другого терміну, напористість фон дер Ляєн часто розчаровує колег, пише видання.

Союзники президентки Єврокомісії стверджують, що її стиль допоміг надати ЄС геополітичної ваги. Разом з президентом Франції Емманюелем Макроном вона виступає обличчям Євросоюзу, сказав один європейський дипломат. Вона також виступила голосом моральної чіткості після вторгнення Росії в Україну і підштовхнула ЄС до запровадження жорстких санкцій у той час, коли самі лідери – зокрема, Франції та Німеччини – були більш несміливими.

Однак реакція фон дер Ляєн на конфлікт на Близькому Сході стала предметом критики. Очільниця комісії поспішно заявила про повну підтримку Ізраїлю з боку ЄС і засудила напад ХАМАС у той час, як Євросоюз вже виробив спільну позицію, яку координував головний дипломат Жозеп Боррель.

Багато країн-членів приватно звинувачували главу Єврокомісії в тому, що вона не згадала належним чином про гуманітарну ситуацію в Газі.

За лаштунками європейські дипломати здебільшого несхвально оцінювали дії фон дер Ляєн, а кільком посадовцям довелося налагоджувати відносини з регіональними сусідами Ізраїлю після того, як глава ЄК відвідала ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Після візиту фон дер Ляєн країни-члени ЄС виступили із заявою, в якій роз'яснили свою позицію арабському світу і Глобальному півдню, а також було скликано екстрене засідання Європейської Ради, яку очолює Мішель.

За словами одного з високопосадовців ЄС, цей саміт був скликаний для того, щоб якомога швидше виправити шкоду, завдану початковою реакцією Євросоюзу, після того, як вона спровокувала негативну реакцію в арабських країнах.

Фон дер Ляєн повністю підтримує позицію Євросоюзу, викладену в заяві Ради ЄС від 15 жовтня, повідомив її речник, а речник Мішеля сказав, що він доклав значних зусиль до роз'яснювальної роботи з багатьма партнерами, щоб допомогти уникнути регіональної ескалації та зміцнити імідж і довіру до Європейського Союзу за кордоном.

Фон дер Ляєн залишається фаворитом у боротьбі за номінацію на другий термін на посаду президента Єврокомісії після виборів до Європарламенту наступного року, але деякі дипломати повідомили агентству Bloomberg, що вони починають ставити собі питання, чи не вплинуть останні події на її шанси.