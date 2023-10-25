Bloomberg: Раскол в руководстве ЕС вредит его единому курсу внешней политики

Разногласия между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем препятствуют эффективности ЕС, который столкнулся со сразу несколькими горячими конфликтами, среди которых войны в Украине и на Ближнем Востоке и торговые споры с Китаем.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные дипломатические источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Уровень напряжения в отношениях между фон дер Ляйен и Мишелем продемонстрировал их визит в США, где оба лидера провели отдельные встречи с президентом Джо Байденом. А на этой неделе президент Еврокомиссии проводит большой международный саммит, на который, по словам пресс-секретаря Шарля Мишеля, фон дер Ляйен не пригласила своего коллегу.

Согласно правилам ЕС, именно страны-члены совместно определяют курс внешней политики Евросоюза, однако фон дер Ляйен решила искать большего влияния в этой сфере.

Перед началом своего пятилетнего срока в 2019 году она заявила, что ее комиссия будет геополитической. Сейчас, когда появилась перспектива второго срока, напористость фон дер Ляйен часто разочаровывает коллег, пишет издание.

Союзники президента Еврокомиссии утверждают, что ее стиль помог придать ЕС геополитический вес. Вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном она выступает лицом Евросоюза, сказал один европейский дипломат. Она также выступила голосом моральной четкости после вторжения России в Украину и подтолкнула ЕС к введению жестких санкций в то время, когда сами лидеры – в частности, Франции и Германии – были более робкими.

Однако реакция фон дер Ляйен на конфликт на Ближнем Востоке стала предметом критики. Глава комиссии поспешно заявила о полной поддержке Израиля со стороны ЕС и осудила нападение ХАМАС в то время, как ЕС уже выработал общую позицию, которую координировал главный дипломат Жозеп Боррель.

Многие страны-члены частным образом обвиняли главу Еврокомиссии в том, что она не упомянула должным образом о гуманитарной ситуации в Газе.

За кулисами европейские дипломаты в основном неодобрительно оценивали действия фон дер Ляйен, а нескольким чиновникам пришлось налаживать отношения с региональными соседями Израиля после того, как глава ЕК посетила израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, по словам источников.

После визита фон дер Ляйен страны-члены ЕС выступили с заявлением, в котором разъяснили свою позицию арабскому миру и Глобальному югу, а также было созвано экстренное заседание Европейского Совета, который возглавляет Мишель.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, этот саммит был созван для того, чтобы как можно скорее исправить ущерб, нанесённый первоначальной реакцией ЕС, после того, как она спровоцировала негативную реакцию в арабских странах.

Фон дер Ляйен полностью поддерживает позицию ЕС, изложенную в заявлении Совета ЕС от 15 октября, сообщил ее представитель, а представитель Мишеля сказал, что он приложил значительные усилия к разъяснительной работе со многими партнерами, чтобы помочь избежать региональной эскалации и укрепить имидж и доверие к ЕС за рубежом.

Фон дер Ляйен остается фаворитом в борьбе за номинацию на второй срок на пост президента Еврокомиссии после выборов в Европарламент в следующем году, но некоторые дипломаты сообщили агентству Bloomberg, что они начинают задаваться вопросом, не повлияют ли последние события на ее шансы.