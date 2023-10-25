Чехія придбає в Ізраїлю 48 зенітних ракет великої дальності

Міністерство оборони Чехії оголосило про наміри укласти контракт на придбання 48 зенітних ракет великої дальності I-Derby в Ізраїлю вартістю 2,8 мільярда чеських крон (113,3 мільйона євро).

Про це йдеться в коментарі відомства агенції ČTK, пише "Європейська правда".

Контракт із урядом Ізраїлю про постачання ракет має бути підписаний до кінця жовтня.

За даними Міноборони Чехії, чеська армія отримає загалом 48 ракет Derby до кінця 2027 року. Вони дозволяють знищувати безпілотники, вертольоти, літаки і крилаті ракети у радіусі 80 кілометрів на висоті 20 кілометрів.

Чеські компанії також будуть залучені до ракетного контракту Derby й братимуть участь у виробництві контейнерів для ракет, наданні комплексної логістичної підтримки та інтеграції інформаційних систем.

У разі необхідності Чехія та Ізраїль зможуть розширити контракт для постачання додаткової кількості ракет.

Чеська армія зможе використовувати ракети в складі зенітно-ракетного комплексу SPYDER, контракт про придбання якого уклали у 2021 році. Очікується, що вони надійдуть до Збройних сил Чехії до 2026-го, замінивши радянські комплекси 2К12 "Куб".

Раніше стало відомо, що чеська армія збирається закупити так звані баражувальні боєприпаси, інакше відомі як дрони-камікадзе.