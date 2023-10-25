Чехия приобретет у Израиля 48 зенитных ракет большой дальности
Министерство обороны Чехии объявило о намерениях заключить контракт на приобретение 48 зенитных ракет большой дальности I-Derby у Израиля стоимостью 2,8 миллиарда чешских крон (113,3 миллиона евро).
Об этом говорится в комментарии ведомства агентству ČTK, пишет "Европейская правда".
Контракт с правительством Израиля о поставках ракет должен быть подписан до конца октября.
По данным Минобороны Чехии, чешская армия получит всего 48 ракет Derby до конца 2027 года. Они позволяют уничтожать беспилотники, вертолеты, самолеты и крылатые ракеты в радиусе 80 километров на высоте 20 километров.
Чешские компании также будут привлечены к ракетному контракту Derby и будут участвовать в производстве контейнеров для ракет, предоставлении комплексной логистической поддержки и интеграции информационных систем.
В случае необходимости Чехия и Израиль смогут расширить контракт для поставки дополнительного количества ракет.
Чешская армия сможет использовать ракеты в составе зенитно-ракетного комплекса SPYDER, контракт о приобретении которого заключили в 2021 году. Ожидается, что они поступят в Вооруженные силы Чехии до 2026-го, заменив советские комплексы 2К12 "Куб".
Ранее стало известно, что чешская армия собирается закупить так называемые барражирующие боеприпасы, иначе известные как дроны-камикадзе.