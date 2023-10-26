В Бельгии арестовали подозреваемого в причастности к теракту в Брюсселе

Федеральная прокуратура Бельгии в четверг объявила об аресте 44-летнего выходца из Туниса, который может быть причастен к теракту в Брюсселе на прошлой неделе, приведшему к смерти двух шведских футбольных болельщиков.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

В рамках расследования теракта в Брюсселе, произошедшего в прошлый понедельник, бельгийские правоохранители задержали мужчину Ламджеда К. из коммуны Тервурен, что на востоке от столицы. Его арестовали после "тщательного допроса", добавили в прокуратуре.

"Ему предъявлено подозрение в убийстве и покушении на убийство в террористическом контексте, а также в участии в деятельности террористической организации", – заявила федеральная прокуратура Бельгии. Это означает, что сейчас его рассматривают как соучастника теракта.

По данным источников VRT, задержанный был ранее судим за мелкие преступления, а до теракта обменивался с нападающим фотографиями оружия, которое было использовано во время теракта.

В Париже на этой неделе также выдвинули обвинения двум людям, подозреваемым в связи с исламистским боевиком Абдесалемом Лассуедом, который застрелил двух шведских футбольных фанатов в Брюсселе.

16 октября исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту.

Эти убийства обнажили неэффективность правительственного и судебного аппарата, который позволил подозреваемому свободно разгуливать по Брюсселю, несмотря на то, что Тунис активно добивался его экстрадиции.

Министр юстиции Бельгии подал в отставку из-за этого инцидента.