Гренландия впервые не переводит часы на зимнее время вместе с Данией

Гренландия, которая является автономией в составе Дании, на этот раз впервые не переведет часы на зимнее время вместе с Данией.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В ночь на воскресенье датчане переведут стрелки на час назад, однако Гренландия останется на летнем времени.

Местная администрация решила отказаться от перевода стрелок и выбрала летнее время – из соображений, чтобы часовой пояс был ближе к Дании и другим европейским странам.

В 2019 году Европарламент поддержал позицию о том, чтобы через два года отменить перевод стрелок, однако окончательное принятие решения странами ЕС откладывается.

Украина в 2021 году тоже была в шаге от отмены зимнего и летнего времени, но тогда решение все же не приняли.

О дилемме для Украины в контексте европейской реформы читайте в статье Летнее время: "европейское" или "московское"? Зачем Украина снова перевела часы