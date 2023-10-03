МИД России спустя три недели вспомнил о выдворении российского шпиона из Молдовы

Министерство иностранных дел России во вторник вызвало молдавского посла Лилиана Дария и выразило ему "решительный протест" из-за "политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ".

Такое написано в сообщении на сайте МИД РФ, которое цитирует "Европейская правда".

В сообщении российское внешнеполитическое ведомство упоминает как пример "притеснений русскоязычных медиа" в Молдове выдворение главы информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова, связанного с военной разведкой РФ.

В ответ Россия сообщила молдавскому послу о запрете на въезд в Россию "ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений".

Перечень этих людей российский МИД не привел.

Напомним, 13 сентября – то есть еще три недели назад – сотрудники молдавской миграционной службы пришли домой к Виталию Денисову, посадили его в машину и отвезли в аэропорт с приказом о депортации. В молдавском МВД объяснили, что решение о выдворении Денисова приняли из-за его вмешательства во внутренние дела Молдовы.

В июле Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы, вероятно, используют для слежки за властями Молдовы