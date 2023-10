Зеленский встретился с Макроном, пообещал "больше хороших новостей"

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в четверг.

Об этом оба лидера сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Украинский президент рассказал, что обсудил с французским визави укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря.

"Все наши предыдущие договоренности по укреплению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов", – добавил Зеленский, поблагодарив Макрона и французский народ за "твердую и постоянную поддержку Украины".

Great meeting with @EmmanuelMacron.



Strenghtening Ukraine's air defense, as well as the security of the Odesa region and the Black Sea, is critical to ensure European and global stability. We are working together toward this end.



