Германия отправит в Косово 150 военных

Германия отправит около 150 военных в Косово в апреле 2024 года в качестве вклада в миссию KFOR.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель министерства обороны ФРГ, сообщает Reuters.

По его словам, это решение не имеет ничего общего с нынешней напряженностью на севере Косова, ведь это компенсация за вывод австрийских войск.

Дополнительные войска не увеличат общую численность миротворцев KFOR, уточнил представитель. Всего около 3400 солдат сейчас находятся в Косове в рамках этой миссии.

"Решение об изменении баланса сил в KFOR всегда принимается в рамках многонационального процесса принятия решений", – заявил представитель Минобороны, отвечая на вопрос, как ведомство отреагирует на эскалацию ситуации, если она произойдет до апреля.

Ранее сообщалось, что Румыния отправит роту военнослужащих для усиления миротворческих сил НАТО в Косове после роста напряженности с Сербией.

Напомним, в сентябре на севере Косова, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

В Приштине утверждают, что Сербия имела конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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