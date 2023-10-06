Президент Литви закликав Польщу посилити співпрацю щодо експорту українського зерна

Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді закликав його активізувати співпрацю щодо експорту українського зерна, максимально використовуючи потужності порту в Клайпеді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба президента, інформує LRT.

За словами президента, для прискорення експорту зерна необхідно усунути вузькі місця в транспортній інфраструктурі та збільшити пропускну здатність портів Балтійського моря.

Науседа підкреслив, що більш активне використання експортного маршруту через Литву зробить значний внесок у подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої війною Росії проти України.

Крім питання експорту зерна через порти Балтійського моря, лідери двох країн обговорили регіональну безпеку та допомогу Україні.

Напередодні повідомлялося, що наразі ЄС не планує фінансувати транзит українського зерна через литовський порт Клайпеда.

Раніше стало відомо, що Литва погодила коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів.

Перед цим оголосили, що ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону буде перенесено в порт Клайпеди у Литві для всіх аграрних вантажів, які прямують в цей порт.

ЗМІ повідомляли, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом.

Очікують, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна.